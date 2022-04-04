Свентек впервые возглавила рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг.

Возглавила рейтинг польская теннисистка Ига Свентек, которая ранее стала победительницей турнира в Майами. 20-летняя спортсменка смогла стать первой ракеткой мира после того, как австралийка Эшли Барти заявила о завершении карьеры.

На вторую строчку поднялась Барбора Крейчикова из Чехии, третье место занимает испанка Паула Бадоса.

Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 14-ю строчку рейтинга, Вероника Кудерметова — 22-я, Дарья Касаткина — 28-я.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (2). Ига Свентек (Польша) — 6 711 очков;

2 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;

3 (6). Паола Бадоса (Испания) — 4 970;

4 (3). Мария Саккари (Греция) — 4 705;

5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 657;

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 197;

8 (11). Даниэль Коллинс (США) — 3 151;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 2 975...

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 473...

22 (23). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 090...

28 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1 770...

6 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;