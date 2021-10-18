Хромачева и Ковинич прошли во второй круг парного турнира WTA в Испании

Российская теннисистка Ирина Хромачева и Данка Ковинич из Черногории прошли во второй круг парного турнира WTA в Испании.

В первом круге они обыграли Мону Бартель и Юлию Лохофф из Германии со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В следующем раунде Хромачева и Ковинич сыграют с победительницами матча Дарья Юрак / Андрея Клепач (Хорватия / Словения) — Эмина Бектас / Тара Мур (США / Великобритания).

Тенерифе (Испания)

Турнир WTA Tenerife Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева / Данка Ковинич (Россия / Черногория) — Мона Бартель / Юлия Лохофф (Германия) — 7:5, 6:4