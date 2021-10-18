Хромачева и Ковинич прошли во второй круг парного турнира WTA в Испании
18:39
Российская теннисистка Ирина Хромачева и Данка Ковинич из Черногории прошли во второй круг парного турнира WTA в Испании.
В первом круге они обыграли Мону Бартель и Юлию Лохофф из Германии со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
В следующем раунде Хромачева и Ковинич сыграют с победительницами матча Дарья Юрак / Андрея Клепач (Хорватия / Словения) — Эмина Бектас / Тара Мур (США / Великобритания).
Тенерифе (Испания)
Турнир WTA Tenerife Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Ирина Хромачева / Данка Ковинич (Россия / Черногория) — Мона Бартель / Юлия Лохофф (Германия) — 7:5, 6:4
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