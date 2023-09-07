WTA объявила, что итоговый турнир в 2023 году пройдет в Канкуне

Итоговый турнир WTA в 2023 году пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября, сообщается на сайте ассоциации.

Стив Саймон, председатель совета директоров и генеральный директор WTA, прокомментировал выбор места для турнира.

«Я хотел бы выразить признательность организаторам турнира в Канкуне компании GS Sports Management за их готовность принять итоговый турнир WTA в этом году. Этот финал подарит фантастические впечатления всем и станет достойным финалом WTA-тура 2023 года и позволит нам продолжить строить сильное будущее женского тенниса», — сказал Саймон.

На сайте WTA сообщается, что выбор места проведения соревнований и партнерства основывается на многочисленных факторах, включая логистику игроков, транспортную доступность и вместимость площадок.

С 2019 года WTA Finals должен был на протяжении 10 лет проходить в Шэньчжэне, но из-за пандемии и дела Шуай Пэн итоговый в Китае так и не закрепился. В 2021 году турнир уже проходил в Мексике — в Гвадалахаре.

Ранее СМИ сообщали, что итоговый турнир WTA в 2023 году может пройти в Саудовской Аравии.