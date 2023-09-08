ABC: неизвестные избили австралийского теннисиста Томича возле тату-салона
На австралийского теннисиста Бернарда Томича напали двое неизвестных возле тату-салона в Серферс-Парадайзе, утверждает ABC.
В интернете появилось видео, на котором двое мужчин руками и ногами избивают лежащего на полу теннисиста и оскорбляют его.
Когда именно произошло нападение — не сообщается. В местной полиции рассказали, что не получали официальной жалобы от Томича.
30-летний Томич — бывшая 17-я ракетка мира. Он вошел в историю тем, что быстрее всех уступил в двухсетовом матче на турнире ATP (28 минут).
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