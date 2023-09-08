Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:38

ABC: неизвестные избили австралийского теннисиста Томича возле тату-салона

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бернард Томич.
Фото Global Look Press

На австралийского теннисиста Бернарда Томича напали двое неизвестных возле тату-салона в Серферс-Парадайзе, утверждает ABC.

В интернете появилось видео, на котором двое мужчин руками и ногами избивают лежащего на полу теннисиста и оскорбляют его.

Когда именно произошло нападение — не сообщается. В местной полиции рассказали, что не получали официальной жалобы от Томича.

30-летний Томич — бывшая 17-я ракетка мира. Он вошел в историю тем, что быстрее всех уступил в двухсетовом матче на турнире ATP (28 минут).
0
Читайте также
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
Все россияне за рубежом: Захарян, Головин, Кокорин и еще два десятка легионеров
Балицкий заявил об уничтожении второго британского танка Challenger 2
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

WTA объявила, что итоговый турнир в 2023 году пройдет в Канкуне
Новости
RSS RSS
Все новости