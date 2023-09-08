ABC: неизвестные избили австралийского теннисиста Томича возле тату-салона

На австралийского теннисиста Бернарда Томича напали двое неизвестных возле тату-салона в Серферс-Парадайзе, утверждает ABC.

В интернете появилось видео, на котором двое мужчин руками и ногами избивают лежащего на полу теннисиста и оскорбляют его.

Когда именно произошло нападение — не сообщается. В местной полиции рассказали, что не получали официальной жалобы от Томича.