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Сегодня, 14:44

В Госдуме отреагировали на решение украинской теннисистки не пожимать руку россиянке: «Они не свободны в своих действиях»

В Госдуме прокомментировали решение украинской теннисистки не пожимать руку россиянке
Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачевой после победы в финале турнира WTA в американском Остине (США) (3:6, 5:7)

«Традиционно теннисисты пожимают руку после встречи. Но это зависит от воспитания каждого спортсмены. Были случаи, когда теннисисты, покидая корт, не пожимали руку сопернику после поражения. Мы должны с понимаем относиться к такому неприятному инциденты. Есть много причин, почему украинская теннисистка пожала руку нашей Варвара Грачевой. Сейчас следят за каждым шагом украинских спортсменов, их начинаю критиковать за любой неверный шаг. Они не свободны в своих действиях, и мне их жалко», — сказал Свищев «СЭ».

Никаких рукопожатий. Украинка Костюк проявила неуважение к россиянке Грачевой после финала в Остине

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