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Сегодня, 08:59

Грачева поднялась на 21 позицию в рейтинге Чемпионской гонки, Калинская — на 19

Руслан Минаев
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Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева поднялась на 21 позицию в рейтинге Чемпионской гонки WTA и теперь занимает 28-ю строчку.

Анна Калинская поднялась на 19 позиций и располагается на 62-м месте.

В топ-10 попала француженка Каролин Гарсия, вытеснив из первой десятки чешку Каролину Плишкову.

Лидирует по-прежнему Арина Соболенко (Белоруссия), в тройку входят Елена Рыбакина (Казахстан) и Ига Свентек (Польша).

Рейтинг Чемпионской гонки WTA

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2660

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1561

3. Ига Свентек (Польша) — 1420

4. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1410

5. Джессика Пегула (США) — 1395

6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1251

7. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1041

8. Коко Гауфф (США) — 970

9. Магда Линетт (Польша) — 927

10 (12). Каролин Гарсия (Франция) — 871

16 (13). Вероника Кудерментова (Россия) — 641

17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 537

21 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 472

22 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 466

28 (49). Варвара Грачева (Россия) — 408

49 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 242

58 (65) Анна Блинкова (Россия) — 200

62 (81) Анна Калинская (Россия) — 183

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