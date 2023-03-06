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Сегодня, 14:58

Чесноков назвал самых перспективных российских теннисисток

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков рассказал, кто из молодых россиянок в ближайшее время будет бороться за звание первой ракетки мира.

«Будущее женского тенниса в нашей стране принадлежит двум игрокам — Алине Корнеевой и Мирре Андреевой. Они еще очень молоды, но чрезвычайно талантливы. Обе совершенно точно будут в первой мировой десятке. И уже достаточно скоро, года через два-три. У этих девочек есть абсолютно все качества, чтобы стать одними из лучших в мире. Может быть, даже абсолютно лучшими», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

15-летняя Алина Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии-2023 в юниорском разряде. Ее ровесница Мирра Андреева в прошлом году выиграла четыре турнира ITF и дебютировала в основной сетке тура WTA.

Источник: https://betonmobile.ru/chesnokov-nazval-imena-samyih-perspektivnyih-rossiyskih-tennisistok
Теннис
Андрей Чесноков
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