Чесноков назвал самых перспективных российских теннисисток

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков рассказал, кто из молодых россиянок в ближайшее время будет бороться за звание первой ракетки мира.

«Будущее женского тенниса в нашей стране принадлежит двум игрокам — Алине Корнеевой и Мирре Андреевой. Они еще очень молоды, но чрезвычайно талантливы. Обе совершенно точно будут в первой мировой десятке. И уже достаточно скоро, года через два-три. У этих девочек есть абсолютно все качества, чтобы стать одними из лучших в мире. Может быть, даже абсолютно лучшими», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

15-летняя Алина Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии-2023 в юниорском разряде. Ее ровесница Мирра Андреева в прошлом году выиграла четыре турнира ITF и дебютировала в основной сетке тура WTA.