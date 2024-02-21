Свентек вышла в 1/4 финала турнира в Дубае и может сыграть с Потаповой

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек победила украинку Элину Свитолину в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае — 6:1, 6:4.

Свентек одолелала соперницу за 1 час 25 минут. Она 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

В четвертьфинале турнира теннисистка из Польши встретится либо с россиянкой Анастасией Потаповой, либо с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Элина Свитолина (Украина, 15) — 6:1, 6:4