Потапова потерпела поражение от китаянки Жен в 1/8 финала турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 35-е место в рейтинге WTA, уступила 7-й ракетке мира китаянке Синвэнь Жен в 1/8 финала турнира в Дубае.

Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Китая.

Потапова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету Жен 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге китаянка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек, которая ранее одолела украинку Элину Свитолину (6:1, 6:4).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2