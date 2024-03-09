Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе (США) из-за проблем со здоровьем. Она также поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Я хотела бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать меня, и мне жаль, что у них не будет возможности увидеть мою игру в этом году. Теперь я отдохну и восстановлюсь, чтобы снова выйти на корт и играть», — цитирует Рыбакину The Tennis Letter в соцсетях.

В этом сезоне 24-летняя теннисистка завоевала титул на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ).