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Сегодня, 15:55

Блинкова проиграла 204-й ракетке мира Стеванович на старте турнира в Руане

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, уступила 204-й ракетке мира Наталии Стеванович из Сербии в первом круге турнира в Руане.

Встреча продолжалась 3 часа 19 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:2) в пользу представительницы Сербии.

Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Стеванович ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. В следующем круге она сыграет против польской теннисистки Магды Линетт.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 доллара

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наталия Стеванович (Сербия, Q) — Анна Блинкова (Россия, 8) — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:2)

Теннис
Анна Блинкова
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