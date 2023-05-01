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Соболенко прокомментировала победу над Андреевой в 1/8 финала турнира в Мадриде

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Миррой Андреевой (6:3, 6:1) в 1/8 финала турнира в Мадриде.

«Отличный матч, я очень довольна результатом. Первые несколько геймов я адаптировалась к ее игре, а потом начала лучше чувствовать свою. Просто очень довольна победой — особенно против молодой теннисистки», — приводит Eurosport слова Соболенко.

В следующем круге она сыграет с Майар Шериф из Египта (59-я ракетка мира). 24-летняя Соболенко занимает вторую строчку в рейтинге WTA.

Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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