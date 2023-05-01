Соболенко прокомментировала победу над Андреевой в 1/8 финала турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Миррой Андреевой (6:3, 6:1) в 1/8 финала турнира в Мадриде.

«Отличный матч, я очень довольна результатом. Первые несколько геймов я адаптировалась к ее игре, а потом начала лучше чувствовать свою. Просто очень довольна победой — особенно против молодой теннисистки», — приводит Eurosport слова Соболенко.

В следующем круге она сыграет с Майар Шериф из Египта (59-я ракетка мира). 24-летняя Соболенко занимает вторую строчку в рейтинге WTA.