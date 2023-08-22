Серена Уильямс родила вторую дочь

Американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз стала матерью.

О рождении второй дочери сообщил муж спортсменки Алексис Оганян. Девочку назвали Адира Ривер.

«Я рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая и здоровая новорожденная девочка и счастливая и здоровая мама. Благодарю, Серена,ты сделала мне еще один несравненный подарок», — написал Оганян в соцсетях, приложив фото с новорожденным ребенком.

В 2017 году у пары родился первенец — дочь Олимпия.