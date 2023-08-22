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Сегодня, 21:35

Александрова и Соснович вышли в четвертьфинал турнира в Кливленде, победив на тай-брейке со счетом 14:12

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Александрова и белоруска Александра Соснович победили американок Далайну Хьюитт и Джейми Леб в 1/8 финала парного турнира в Кливленде (США) — 4:6, 6:3, 14:12.

На решающую партию у теннисисток ушла 21 минута. Александрова и Соснович выиграли ее со счетом 14:12.

Следующими соперницами дуэта станут победительницы матча Лидия Морозова/Ингрид Гамарра Мартинс (Белоруссия/Бразилия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 2).

21 августа белоруска в одиночном турнире в Кливленде отыгралась с 0:5 в третьем сете и победила американку Эмму Наварро в первом круге — 3:6, 6:4, 7:5.

Соснович и Александрова проведут очную встречу во втором круге одиночного турнира в Кливленде. Матч пройдет 23 августа.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия, WC) — Далайна Хьюитт/Джейми Леб (США, WC) — 4:6, 6:3, 14:12

Теннис
Екатерина Александрова
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