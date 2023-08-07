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7 августа, 23:09

Самсонова поднялась на четыре строчки в чемпионской гонке WTA

Мария Гусева
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Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию чемпионской гонки в одиночном разряде.

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на четыре позиции и теперь занимает 27-ю строчку.

Лидирует в гонке белоруска Арина Соболенко. Лучшей из российских теннисисток является Вероника Кудерметова, занимающая 16-е место.

Дарья Касаткина опустилась с 16-й строчки на 17-ю. Екатерина Александрова потеряла одну позицию и располагается на 21-м месте. Анастасия Потапова сохранила 24-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA от 7 августа:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6455 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 5965

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4891

4 (4). Джессика Пегула (США) — 3160

5 (5). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2936

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 2781

7 (9). Кори Гауфф (США) — 2585

8 (7). Петра Квитова (Чехия) — 2355

9 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 2180

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2140...

16 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 1858...

17 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 1762...

21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1533...

24 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1432...

27 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1183...

38 (38). Анна Блинкова (Россия) — 900...

56 (55). Элина Аванесян (Россия) — 605

57 (56). Мирра Андреева (Россия) — 600...

61 (59). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584...

79 (78). Анна Калинская (Россия) — 483...

93 (89). Диана Шнайдер (Россия) — 401

94 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 399

Теннис
Анастасия Потапова
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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