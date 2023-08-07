Самсонова поднялась на четыре строчки в чемпионской гонке WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию чемпионской гонки в одиночном разряде.
Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на четыре позиции и теперь занимает 27-ю строчку.
Лидирует в гонке белоруска Арина Соболенко. Лучшей из российских теннисисток является Вероника Кудерметова, занимающая 16-е место.
Дарья Касаткина опустилась с 16-й строчки на 17-ю. Екатерина Александрова потеряла одну позицию и располагается на 21-м месте. Анастасия Потапова сохранила 24-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA от 7 августа:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6455 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 5965
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4891
4 (4). Джессика Пегула (США) — 3160
5 (5). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2936
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 2781
7 (9). Кори Гауфф (США) — 2585
8 (7). Петра Квитова (Чехия) — 2355
9 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 2180
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2140...
16 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 1858...
17 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 1762...
21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1533...
24 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1432...
27 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1183...
38 (38). Анна Блинкова (Россия) — 900...
56 (55). Элина Аванесян (Россия) — 605
57 (56). Мирра Андреева (Россия) — 600...
61 (59). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584...
79 (78). Анна Калинская (Россия) — 483...
93 (89). Диана Шнайдер (Россия) — 401
94 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 399