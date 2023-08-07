Касаткина потеряла три позиции в обновленном рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась на 14-ю строчку в рейтинге WTA. На турнире в Вашингтоне россиянка не смогла выйти в четвертьфинал соревнований, уступив во втором круге украинке Элине Свитолиной.
Лидирует в рейтинге полька Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третьей идет представительница США Джессика Пегула.
Рейтинг WTA от 7 августа:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9490 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
3 (4). Джессика Пегула (США) — 5480;
4 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4747;
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760;
8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3585;
9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;
10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106...
14 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2600...
16 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2485...
18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2220...
21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125...
27 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635...
34 (35). Анна Блинкова (Россия) — 1253...
65 (68). Элина Аванесян (Россия) — 901...
70 (62). Мирра Андреева (Россия) — 879...
78 (67). Анна Калинская (Россия) — 844...
82 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 817...
87 (86). Диана Шнайдер (Россия) — 785...
98 (100). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.