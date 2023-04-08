Рахимова вышла в полуфинал турнира в Боготе

Российская тенниситка Камила Рахимова победила в 1/4 финала турнира в Боготе. В двух сетах она переиграла испанку Сару Соррибес Тормо.

Матч длился 2 минуты 15 минут. 21-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету ее 26-летней соперницы 12 двойных ошибок и 6 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Рахимовой будет победительница матча Тамара Зиданшек — Пейтон Стирнс.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камилла Рахимова (Россия, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — 6:4, 7:5