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Сегодня, 17:45

Потапова — Вондроушова: смотреть видеотрансляцию матча

Потапова и Вондроушова сыграют на турнире в Цинциннати 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анастасия Потапова.
Фото Reuters

В среду, 16 августа, 27-й номер мирового рейтинга Анастасия Потапова и представительница Чехии Маркета Вондроушова скрестят ракетки в рамках 1/16 финала турнира в Цинциннати (США). Ориентировочное время начала матча — 19.15 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Потапова — Вондроушова будет доступна в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

22-летняя уроженка Саратова располагается на 27-й строчке рейтинга WTA. 24-летняя чешка находится на 10-м месте мирового рейтинга.

В июле этого года Вондроушова, находясь на 42-й строчке рейтинга WTA, сенсационно выиграла Уимблдон. В финале чешка уверенно обыграла Онс Жабер (6:4, 6:4).

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Теннис
Анастасия Потапова
Маркета Вондроушова
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