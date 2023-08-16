Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла американке Дэниэлл Коллинз — 3:6, 1:6.

Следующим соперником Коллинз будет польская теннисистка Ига Свентек.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэлл Коллинз (США, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:1