Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла американке Дэниэлл Коллинз — 3:6, 1:6.
Следующим соперником Коллинз будет польская теннисистка Ига Свентек.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дэниэлл Коллинз (США, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:1
Новости