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Сегодня, 01:03

Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла американке Дэниэлл Коллинз — 3:6, 1:6.

Следующим соперником Коллинз будет польская теннисистка Ига Свентек.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэлл Коллинз (США, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/cincinnati/2023/
Теннис
Анастасия Павлюченкова
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