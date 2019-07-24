Осака с нетерпением ждет Олимпиаду-2020 в Токио

Японка Наоми Осака рассказала о предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио. Она отметила, что очень ждет старта игр.

– Для меня Олимпиада в Токио первая, это невероятный шанс выиграть, – приводит ITF Tennis слова Осаки. – Возможность представлять Японию и шанс завоевать золото для нее значат для меня очень много. Я представляю Японию на всех турнирах, но Олимпиада отличается от других соревнований, она останется в памяти. Я очень жду церемонии открытия. Празднования на стадионе и по всей стране будут просто потрясающими.

В Японии все очень рады предстоящим играм. С того момента, как Токио провозгласили столицей Игр, люди ждут их с нетерпением, с 2016 года только об этом и говорят. Сейчас, более чем за год до Олимпиады, на каждом турнире меня спрашивают о ней.