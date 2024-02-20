Определилась соперница Потаповой в третьем круге турнира в Дубае
Китаянка Чжэн Циньвэнь победила японку Нао Хибино во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) — 5:7, 6:2, 6:2.
Матч длился 2 часа 14 минут.
В третьем круге шестая «сеяная» китаянка сыграет с Анастасией Потаповой (Россия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) — Нао Хибино (Япония, Q) — 5:7, 6:2, 6:2
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