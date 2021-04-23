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Мертенс стала третьей полуфиналисткой турнира в Стамбуле

19:06
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Бельгийка Элизе Мертенс 23 апреля в четвертьфинале турнира в Стамбуле (Турция) в двух сетах обыграла чешку Катержину Синякову — 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте час и 35 минут.

В полуфинале Мертенс сыграет против победителя в паре Вероника Кудерметова (Россия) — Ана Богдан (Румыния).

Вторую полуфинальную пару составили Марта Костюк (Украина) — Сорана Кирстя (Румыния).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисе Мертенс (Бельгия, 1, WC) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4

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