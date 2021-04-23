Мертенс стала третьей полуфиналисткой турнира в Стамбуле
19:06
Бельгийка Элизе Мертенс 23 апреля в четвертьфинале турнира в Стамбуле (Турция) в двух сетах обыграла чешку Катержину Синякову — 6:4, 6:4.
Соперницы провели на корте час и 35 минут.
В полуфинале Мертенс сыграет против победителя в паре Вероника Кудерметова (Россия) — Ана Богдан (Румыния).
Вторую полуфинальную пару составили Марта Костюк (Украина) — Сорана Кирстя (Румыния).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элисе Мертенс (Бельгия, 1, WC) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4
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