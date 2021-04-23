Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Костюк и Кирстя вышли в полуфинал турнира в Стамбуле

17:53
Теги:

23 апреля прошли четвертьфинальные встречи на теннисном турнире в Стамбуле (Турция).

В первом матче украинка Марта Костюк в трех сетах справилась с хорваткой Аной Конюх — 7:5, 4:6, 6:3.

Соперницей Костюк по полуфиналу будет румынка Соряна Кирстя, которая прошла в следующий круг после снятия соперницы Фионы Ферро из Франции.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) — Ана Конюх (Хорватия, WC) — 7:5, 4:6, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Фиона Ферро (Франция) — 6:4, 0:0 отказ 2-го игрока

Читайте также

Отступные Николича в «Локомотиве» — 400 тысяч евро
Американский журналист высказался против того, чтобы Капризов получил «Колдер Трофи»
Зобнин описал «Спартак» тремя словами
«Канадец уложил Харламова — лицо разбито, майка разорвана. В следующем матче наши отомстили». Главный режиссер спорта в СССР

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд