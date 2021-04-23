Костюк и Кирстя вышли в полуфинал турнира в Стамбуле

23 апреля прошли четвертьфинальные встречи на теннисном турнире в Стамбуле (Турция).

В первом матче украинка Марта Костюк в трех сетах справилась с хорваткой Аной Конюх — 7:5, 4:6, 6:3.

Соперницей Костюк по полуфиналу будет румынка Соряна Кирстя, которая прошла в следующий круг после снятия соперницы Фионы Ферро из Франции.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) — Ана Конюх (Хорватия, WC) — 7:5, 4:6, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Фиона Ферро (Франция) — 6:4, 0:0 отказ 2-го игрока