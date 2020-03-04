Мария Шарапова: «Хочу, чтобы мои дети чувствовали себя спокойно»

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая в конце февраля о завершении карьеры, рассказала, в каких бы условиях хотела воспитать ребенка.

— У меня хорошая дружба с моей мамой, которая была очень молода, когда родила меня, — цитирует Шарапову New York Times. — Хочу иметь такие же отношения с моим ребенком. Не знаю, как сделать и то, и другое — посвящать время ему и себе, своему телу, корту. Это не те обстоятельства, при которых я хотела бы иметь ребенка.

Разлука с мамой определенно влияет на многие решения, которые буду принимать в будущем. Есть такое выражение: «Ты строишь планы, а бог смеется». Очень надеюсь, что он не смеется. У меня действительно были хорошие отношения с мамой и папой, хочу, чтобы мои дети чувствовали себя спокойно дома.