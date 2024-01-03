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Сегодня, 12:11

Линетт встретится с Касаткиной в третьем круге турнира в Брисбене

Алина Савинова
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Польская теннисистка Магда Линетт обыграла Кристину Букшу из Испании во втором круге турнира в Брисбене — 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

В 1/8 финала турнира Линетт сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, которая ранее победила украинку Марту Костюк (6:3, 6:4).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша, 9) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 7:5

Теннис
Дарья Касаткина
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