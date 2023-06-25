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Сегодня, 18:20

Квитова обыграла Векич в финале турнира в Берлине

Руслан Минаев
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Петра Квитова.
Фото Reuters

Чешка Петра Квитова обыграла хорватку Донну Векич в финале турнира WTA в Берлине — 6:2, 7:6 (8:6).

Матч длился 1 час 43 минуты. Квитова сделала за игру 8 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. У Векич — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнта.

Для 33-летней Квитовой это 31-й титул в карьере и второй в 2023 году.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, 7) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 7:6 (8:6)

Теннис
Донна Векич
Петра Квитова
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