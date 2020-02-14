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Квитова не вышла на матч турнира в Санкт-Петербурге против Александровой, россиянка — в полуфинале

15:31
Екатерина Александрова. Фото Reuters
Екатерина Александрова. Фото Reuters
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Россиянка Екатерина Александрова без борьбы вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Ее соперницей по четвертьфиналу должна была стать третья «сеяная» Петра Квитова. Однако чешка не смогла выйти на матч из-за болезни.

Как сообщает официальный Twitter WTA, Квитова неважно чувствовала себя еще в игре второго круга с Элисон ван Уйтванк, но смогла завершить встречу победой.

Соперница Александровой определится в матче между россиянкой Анастасией Потаповой и голландкой Кики Бертенс.

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