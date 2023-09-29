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Сегодня, 14:56

Кудерметова: «Я просто пыталась поверить в то, что смогу победить Свентек»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после победы над представительницей Польши Игой Свентек в 1/4 финала турнира в Токио.

«Я просто пыталась поверить в то, что смогу победить ее. Сегодня это произошло. Я очень рада, что мне удалось поменяться с ней местами и выиграть один матч. В последней игре я старалась сосредоточиться на розыгрыше. Думаю, это было ключевым моментом», — приводит Tennis365 слова спортсменки.

В полуфинале турнира Кудерметова встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Матч между ними пройдет 30 сентября.

26-летняя россиянка является финалисткой одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и победительницей семи турниров WTA.

Источник: https://www.tennis365.com/wta-tour/veronika-kudermetova-self-belief-over-tactics-iga-swiatek
Теннис
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
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