Кудерметова прекратила сотрудничество с тренером Турсуновым

Российская теннисистка Вероника Кудерметова приняла решение прекратить сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым.

Специалист вошел в команду Кудерметовой в сентябре этого года. Личным тренером 26-летней россиянки является Сергей Демехин.

«У нас было три недели, мы вместе работали. Сейчас мы не вместе, но мы хорошо пообщались. У нас было хорошее время вместе, но мы разошлись», — приводит РИА Новости слова спортсменки.

Ранее Турсунов также сотрудничал с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, британкой Эммой Радукану и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Кудерметова завершила сезон-2023 на 19-й строчке в мировом рейтинге, набрав 2520 очков. Она является победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде (2022) и финалисткой одного турнира «Большого шлема» в парном разряде. Также на ее счету 9 титулов WTA.