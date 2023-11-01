Корнеева назвала свою особенную русскую черту
Победительница двух турниров «Большого шлема» среди юниоров Алина Корнеева в интервью «СЭ» заявила, что ее вдохновила история шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.
— У вас есть какая-то особенная русская черта?
— Грешна, ругаюсь. (Смеется.) Если серьезно, то очень люблю семейные посиделки. Встречать праздники в кругу близких.
— Карьера в профессиональном теннисе, увы, не располагает к этому...
— Да, поэтому надо ценить каждый такой момент.
— Самый вдохновляющий спортивный фильм?
— «Последний танец». Очень вдохновила история Майкла Джордана. Даже немного заинтересовалась баскетболом.
Новости