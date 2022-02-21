Касаткина обыграла Томлянович в первом раунде турнира в Дохе

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила австралийку Айлу Томлянович (6:4, 6:7 (4:7), 6:2) в матче первого раунда турнира АТР в Дохе (Катар).

Матч продолжался два часа и 28 минут. Касаткина сделала один эйс при четырех двойных ошибках и шести реализованных брейк-пойнтах. У Томлянович один эйс, семь двойных и три успешных брейк-пойнта.

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Жаклин Кристьян (Румыния, LL).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2