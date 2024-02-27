Блинкова не сумела выйти во второй круг турнира в Сан-Диего в парном разряде
Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с Дарьей Сэвилл из Австралии уступила Чань Хаочин и Джулиане Олмос (Тайвань/Мексика) в первом круге турнира в Сан-Диего (США) в парном разряде — 7:6 (7:2), 4:6, 5:10.
Игра продолжалась 1 час 55 минут.
Следующими соперницами Хаочин и Олмос станут победительницы противостояния Ульрикке Эйкери/Го Ханьюй (Норвегия/Китай) — Эмили Дэминг/Энн Ли (США, WC).
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика, 4) — Анна Блинкова/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия) — 6:7 (2:7), 6:4, 10:5
Новости