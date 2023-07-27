Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:15

Французский тренер Мирры Андреевой объяснил, чем она отличается от своей сестры Эрики

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото AFP

Французский тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар объяснил, в чем она схожа и в чем отличается от своей старшей сестры Эрики.

— Раиса, мама Мирры и Эрики, рассказывала в видеоинтервью, что две ее дочки — совершенно разные. Насколько, по вашим наблюдениям, это верно? И насколько две Андреевы близки друг другу?

— По-настоящему близки! Они всегда поддерживают друг друга, и взаимосвязь у них очень тесная. Что касается сходств и различий, то, безусловно, Раисе виднее, чем мне, ха-ха! Но скажу так: и да и нет. Понимаю, что мама имеет в виду. От себя же отмечу, что у многих молодых спортсменов очень разное время взросления. По крайней мере, на данный момент у Мирры более быстрый процесс эволюции. Не сомневаюсь, что это придет и к Эрике, которой тоже всего 19. Она тоже изумительный игрок для своего возраста.

Не раз видел случаи, когда теннисист становится зрелым в 29 лет. Кто-то другой — в 25. А другой — в 16! Мирру не надо ни с кем сравнивать. Она — исключение! Она становится все более зрелой как теннисистка каждый месяц, даже каждую неделю.

— Они с Эрикой играют между собой?

— Стараюсь, чтобы этого не происходило. По разным причинам. Мы воспринимаем их в нашем центре как два разных, независимых друг от друга проекта. Порой из-за совпадения на турнирах их тренировки периодически пересекаются — так, например, было однажды на «Роллан Гаррос». Но у них разный календарь, если не считать больших турниров.

— Сейчас Мирра обыграла бы Эрику?

— Мое мнение — 50 на 50. Эрика — очень хороший игрок! На этой неделе она обыграла итальянку Лючию Бронзетти, входящую в топ-70, сыграла трехсетовый матч с Камилой Осорио — очень сильной молодой теннисисткой. Да, Мирра прошла квалификацию и три круга на Уимблдоне, до того выиграла два круга на «Роллан Гаррос». Но если бы они встретились между собой, нельзя забывать, что они — сестры, а это нечто особенное. Абсолютно не сомневаюсь, что Эрика сделает большой шаг вперед и будет способна выигрывать большие титулы.

16-летняя Мирра Андреева выиграла 6 турниров ITF и дошла до четвертого круга Уимблдона-2023.

На счету 19-летней Эрики Андреевой 3 победы в турнирах ITF, ее лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход в первый раунд Roland Garros и US Open.

Мирра Андреева и&nbsp;Жан-Рене Линар. «Мирра никогда не говорила мне, что хочет играть за другую страну». Интервью тренера юной теннисистки

Теннис
Жан-Рене Лиснар
Мирра Андреева
Эрика Андреева
0
Читайте также
Звездный спортсмен и судья разоблачают ВАДА. Уникальное дело в Италии
«Почему она не может пользоваться честно заработанным?» Подруга Исинбаевой защищает Елену
ФСБ сообщила о запрете доступа жителям и туристам Крыма на Арабатскую стрелку
Дипломат из Гвинеи пришел на саммит Россия-Африка в футболке с Путиным
Шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 на Алтае
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французский тренер Мирры Андреевой: «Ей нужно преодолеть еще кучу ступеней, чтобы дойти до уровня Шараповой»

Французский тренер Андреевой: «Для меня всегда было очевидно, что Мирра может добиться всего»
Новости
RSS RSS
Все новости