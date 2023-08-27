Чесноков назвал ужасной игру Александровой в финале турнира в Кливленде

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался об игре российской теннисистки Екатерины Александровой в финале турнира в Кливленде.

«Я вчера смотрел матч Александровой. Она играла очень плохо, просто ужасно. Она сделала огромное количество ошибок. Если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко она не пройдет или вовсе проиграет в первом круге», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В финальном матче турнира в Кливленде Александрова проиграла испанке Саре Соррибес Тормо со счетом 6:3, 4:6, 4:6.

29 августа россиянка сыграет против канадки Лейлы Фернандес в рамках первого круга Открытого чемпионата США.