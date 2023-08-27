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Сегодня, 16:10

Надежда Петрова оценила выступление Мирры Андреевой в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова выделила 16-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву.

«Андреева замечательно прошла два предыдущих Больших шлема через квалификацию, а сейчас она уже в первый раз напрямую играет в основной сетке. У нее, конечно, сложная сетка: в первом круге — это теннисистка из квалификации [австралийка Оливия Гадеки], а потом она попадает на шестую сеяную молодую теннисистку из Америки Кори Гауфф, которая недавно выиграла турнир в Цинциннати», — цитирует Петрову ТАСС.

В текущем сезоне Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне — дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции и вышла в четвертый круг Уимблдон.

Мирра Андреева
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