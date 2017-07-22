Бертенс стала первой финалисткой турнира в Гштааде

Представительница Голландии Кики Бертенс вышла в финал турнира WTA в Гштааде. Ее соперница по полуфиналу испанка Сара Соррибес Тормо отказалась от борьбы после первого сета, который она проиграла со счетом 1:6.
В финале турнира Бертенс сыграет с победительницей матча Тереза Мартинцова – Анетт Контавейт.
Гштаад (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championship Gstaad
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Бертенс (Голландия, 2) – Соррибес Тормо (Испания) – 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока