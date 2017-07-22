Бертенс стала первой финалисткой турнира в Гштааде

Представительница Голландии Кики Бертенс вышла в финал турнира WTA в Гштааде. Ее соперница по полуфиналу испанка Сара Соррибес Тормо отказалась от борьбы после первого сета, который она проиграла со счетом 1:6.

В финале турнира Бертенс сыграет с победительницей матча Тереза Мартинцова – Анетт Контавейт.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Бертенс (Голландия, 2) – Соррибес Тормо (Испания) – 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока