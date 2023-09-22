Азаренко проиграла Гарсия в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она проиграла француженке Каролин Гарсия — 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут.

За выход в финал Гарсия сыграет с победительницей матча Эмилиана Аранго (Колумбия) - Мария Саккари (Греция).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:4