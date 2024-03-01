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1 марта, 09:02

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Руслан Минаев
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге турнира в Сан-Диего (США) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Матч длился 2 часа 18 минут. Павлюченкова за игру сделала 7 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Ван — 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал и сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — Ван Синьюй (Китай) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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