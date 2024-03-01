Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге турнира в Сан-Диего (США) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Матч длился 2 часа 18 минут. Павлюченкова за игру сделала 7 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Ван — 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Павлюченкова вышла в четвертьфинал и сыграет с украинкой Мартой Костюк.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — Ван Синьюй (Китай) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2
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