Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу во втором круге турнира в Сан-Диего. В двух сетах она переиграла Даяну Ястремскую с Украины — 7:6 (8:6), 6:2.

Матч продолжался 1 час 28 минут. 25-летняя россиянка допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету 23-летней украинки 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующей соперницей Блинковой будет американка Джессика Пегула. Матч состоится в пятницу, 1 марта.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, 5) — 7:6 (8:6), 6:2