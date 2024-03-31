Американки Кенин и Маттек-Сэндз выиграли парный женский финал в Майами
Американки София Кенин и Бетани Маттек-Сэндз победили дуэт Габриэла Дабровски (Канада) — Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в финале парного турнира WTA в Майами (США) — 4:6, 7:6 (7:5), 11:9.
Матч длился 2 часа 3 минуты.
В решающей партии Кенин и Маттек-Сэндз реализовали матчбол с четвертой попытки.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2) — 4:6, 7:6 (7:5), 11:9
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