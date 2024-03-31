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31 марта, 22:02

Американки Кенин и Маттек-Сэндз выиграли парный женский финал в Майами

Руслан Минаев
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Американки София Кенин и Бетани Маттек-Сэндз победили дуэт Габриэла Дабровски (Канада) — Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в финале парного турнира WTA в Майами (США) — 4:6, 7:6 (7:5), 11:9.

Матч длился 2 часа 3 минуты.

В решающей партии Кенин и Маттек-Сэндз реализовали матчбол с четвертой попытки.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия, 2) — 4:6, 7:6 (7:5), 11:9

Теннис
София Кенин
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