Рыбакина о поражении от Коллинз в финале турнира в Майами: «Не ожидала, что в этом году дойду так далеко»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от американки Дэниэлл Коллинз (5:7, 3:6) в финале турнира WTA в Майами.

«Я попала в финал здесь во второй раз подряд — отличный результат. Хочу поблагодарить свою команду. Не ожидала, что в этом году получится зайти так далеко. Я провела отличные две недели. Спасибо фанатам за поддержку, и поздравляю Дэниэлл с победой», — сказала в послематчевом интервью Рыбакина.

Коллинз завоевала третий трофей в карьере.

Рыбакина в 2023 году уступила чешке Петре Квитовой в финале турнира в Майами со счетом 6:7 (14:16), 2:6.