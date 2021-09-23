Медведев назвал свои цели после победы на US Open
09:52
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о планах, после того как выиграл Открытый чемпионат США. В финале он обыграл серба Новака Джоковича.
«Достичь той цели удавалось немногим. Это чудесно, я мечтал об этом с детства. Теперь я мечтаю еще больше. Никто не отнимет этого у меня. Это лучшее чувство. Теперь мне хочется играть лучше и завоевывать титулы, будь то турниры «Большого шлема», «Мастерсы» или Кубок Лэйвера. Вот какой у меня настрой», — цитирует Медведева пресс-служба Кубка Лэйвера.
Кубок Лэйвера, в котором будет участвовать россиянин, пройдет с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).
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