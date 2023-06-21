Винус Уильямс, Свитолина и Гоффен получили wild card на Уимблдон

Уимблдон объявил первых обладателей wild card в основную сетку.

У женщин ими стали Винус Уильямс (США), Элина Свитолин (Украина), Кэти Болтер, Джоди Беррейдж, Хэрриет Дарт, Кэти Суон и Хизер Уотсон (все — Великобритания). Еще одну объявят позже.

У мужчин в сетку попали Давид Гоффен (Германия), Лиам Броади, Ян Чоински, Артур Фери, Джордж Лоффхаген и Райан Пенистон (все — Великобритания). Еще двух объявят позже.

Уимблдон пройдет 3-16 июля.