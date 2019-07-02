16:05 | Теннис — "Большой шлем"

Канепи вышла во второй круг Уимблдона

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Эстонка Кайя Канепи вышла во второй круг Уимблдона, обыграв швейцарку Штефани Фегеле - 5:7, 7:5, 6:4.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кайя Канепи (Эстония) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 5:7, 7:5, 6:4

Моника Никулеску (Румыния, WC) - Андреа Петкович (Германия) - 2:6, 6:2, 7:5

Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - Кристина Макхэйл (США, LL) - 4:6, 6:4, 6:4

Лорен Дэвис (США, LL) - Катерина Козлова (Украина) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/11/

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