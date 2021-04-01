Медведев не справился с бременем лидерства. Останется ли он второй ракеткой мира?

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Майами проиграл опытному испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 4:6, 2:6 и упустил шанс возглавить чемпионскую гонку АТР.

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:2

Перед началом супертурнира во Флориде, который в нынешнем сезоне остался одним из двух привычных всем стартов после отмены Индиан-Уэллса, было очень много разговоров о российских теннисистах. На них возлагали большие надежды, особенно после того, как Андрей Рублев, Даниил Медведев и Аслан Карацев за три предыдущих недели взяли по титулу.

К тому же многие ведущие игроки, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима в нынешней ситуации предпочли избежать двух трансатлантических перелетов перед началом грунтового сезона, который в нынешнем году пройдет исключительно в Европе и завершится на «Ролан Гаррос» в июне. Но как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют — россияне приехали в Майами с целью выступить максимально хорошо и укрепиться в рейтинге. Но может так оказаться, что в полуфинале никого из них не окажется.

Не день Медведева

Все четверо представителей России на этом турнире были освобождены от первого круга и уверенно миновали второй, а вот дальше что-то пошло не так. В третьем раунде главное открытие нынешнего сезона Карацев, впервые попавший в посев на «Мастерсе», неожиданно провалил игру против молодого американца (и сына бывшей второй ракетки мира) Себастьяна Корды, со счета 3:5 в первом сете уступив семь геймов подряд. А Карен Хачанов в упорной и равной борьбе отдал итальянцу Яннику Синнеру матч, который вполне мог и выиграть.

И вот теперь Синнер уже в полуфинале, где его соперником мог стать Медведев. Но не стал, потому что Даниил в ночь на четверг по московскому времени почти без вариантов уступил Баутисте-Агуту. Нельзя сказать, что предпосылок к этому вообще не было, все-таки испанец выиграл у Медведева обе их предыдущих встречи. Причем в прошлом сезоне в Цинциннати победа была волевой и после того, как Даниил взял стартовый сет со счетом 6:1. Но все-таки россиянин был первой ракеткой турнира и явным фаворитом этого матча.

У 32-летнего Баутисты-Агута было два главных козыря. Прежде всего, это опыт — между прочим, он оказался единственным четвертьфиналистом Майами, который раньше уже доходил здесь до этой стадии. Плюс он провел здесь на матч меньше соперника, без борьбы пройдя сразу два круга. А еще испанец очень здорово читает манеру игры Медведева. Даниил действовал привычно агрессивно, но его оппонент раз за разом возвращал мячи в корт.

В случае победы Медведев выходил на первое место в чемпионской гонке АТР, которая учитывает рейтинговые очки, набранные в текущем сезоне. Но Баутиста-Агут в этот вечер был слишком хорош, и превзошел вторую ракетку мира почти во всех компонентах игры. Он лучше выглядел на приеме, забрав 14 из 21 розыгрыша на второй подаче Медведева, сам максимально осложнял жизнь сопернику в «своих» геймах и был невероятно стабилен.

В итоге испанец при счете 4:4 в первой партии сделал ключевой брейк, причем в этом гейме Медведев вел 40:15 и уступил четыре розыгрыша подряд. Даниил попытался взбодриться, выместив злость на ракетке. И в следующем гейме отыграл сетбол, был близок к обратному брейку — но тут же отдал три мяча подряд за счет собственных ошибок.

После этого Медведев сник, и второй сет стал дорогой с односторонним движением — Баутиста-Агут сразу повел с брейком и своего уже не упустил. Теперь все надежды российских болельщиков связаны с Андреем Рублевым — он в четвертьфинале сыграет против Корды-младшего.

Пока второй

Вспоминается ситуация, когда в феврале Медведев претендовал на второе место в мировом рейтинге, но на турнире в Роттердаме проиграл первый же матч. Тогда, впрочем, ему удалось собраться с силами и достичь цели со второй попытки. Теперь ему предстоит оборонять эти позиции.

В прошлом году в разгар пандемии АТР временно изменило правила подсчета рейтинга. До недавнего времени набранные игроками очки вообще не сгорали, хотя обычно это происходит через год после их начисления. И лишь в прошедшем месяце баллы постепенно начали списываться. Хотя в целом рейтинг останется замороженным до середины августа, баллы, набранные два года назад, пока не сгорают, но могут быть заменены в сторону увеличения. В том числе и поэтому Медведеву, как и другим россиянам, было очень важно хорошо выступить в Майами.

Сейчас разница между Даниилом и идущим на третьей строке Надалем составляет 270 очков, за четвертьфинал во Флориде он получит еще 90. Впереди у нас грунтовый сезон, а на этом покрытии у Рафы огромное преимущество не только перед Медведевым, а перед всеми остальными теннисистами в туре. Испанец 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос», 25 раз выигрывал грунтовые «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Тогда как у россиянина за всю карьеру только 10 побед в 28 матчах на этом покрытии. Удачная серия Медведева в 2019-м, вместившая в себя полуфинал в Монте-Карло с победой над Джоковичем и финал в Барселоне, пока лишь исключение, подтверждающее правило.

В ближайшие недели, впрочем, вариантов для изменения положения не так много. Медведеву в нынешних условиях не надо подтверждать хорошие результаты 2019-го, а у Надаля не так много возможностей улучшать положение. Поэтому как минимум до «Мастерсов» в Мадриде и Риме серьезных изменений в рейтинге ждать не стоит.