Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Вене
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Кэмерона Норри из Великобритании во втором круге турнира в Вене.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу немецкого теннисиста.
В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 3).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 409 835 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:4
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