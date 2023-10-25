Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Читать «СЭ» в

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Кэмерона Норри из Великобритании во втором круге турнира в Вене.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу немецкого теннисиста.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 3).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:4