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25 октября, 22:14

Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Кэмерона Норри из Великобритании во втором круге турнира в Вене.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу немецкого теннисиста.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 3).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:4

Теннис
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