Янчук считает, что российский теннисист Рублев достоин участия в Итоговом турнире ATP

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Андрей Рублев показал хорошую игру на турнире в Хихоне и достоин участия в Итоговом турнире ATP.

«Андрей одержал отличную победу. В последнее время он показывает хорошие результаты и находится в хорошей форме, главное, чтобы не наступил спад. У него очень хороший удар справа, который его не подводит, и мощная подача, но ему нужно научиться держать себя в руках. Он показывает очень достойную игру и имеет хорошие шансы попасть на Итоговый турнир, в течение всего года он подтверждал свой высокий уровень, так что он заслужил принять там участие», — приводит ТАСС слова Янчука.

Сегодня, 16 октября, Рублев в финале турнира в Хихоне (Испания) обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:3.

На данный момент россиянин занимает 9-е место в рейтинге ATP (3880 очков).

Напомним, что Итоговый турнир пройдет в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.