Вердаско выбил Басилашвили из турнира в Вене

Испанец Фернандо Вердаско обыграл грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира в Вене. Матч продолжался 1 час 39 минут. Также во второй раунд вышли итальянец Янник Синнер, австриец Доминик Тим, кореец Чон Хен, словенец Альяж Бедене и француз Жиль Симон.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фернандо Вердаско (Испания) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 4:6, 6:2, 6:1

Янник Синнер (Италия, WC) — Филипп Кольшрайбер (Германия, Q) — 6:3, 6:4

Доминик Тим (Австрия, 1) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — 6:4, 7:6(7:2)

Чон Хен (Корея) — Милош Раонич (Канада) — 6:4, 7:5

Альяж Бедене (Словения, Q) — Гвидо Пелья (Аргентина, 7) — 6:4, 6:4

Жиль Симон (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:4, 6:3