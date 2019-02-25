Вердаско и Фучович вышли во второй круг турнира в Дубае

Испанец Фернандо Вердаско вышел во второй круг ATP турнира в Дубае. В матче первого круга он обыграл итальянца Томаса Фаббиано - 3:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась ровно 2 часа.

В другом матче дня венгр Мартон Фучович выиграл у представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура - 6:1, 7:6 (7:5).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 736 845 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мартон Фучович (Венгрия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:1, 7:6 (7:5)

Фернандо Вердаско (Испания) - Томас Фаббиано (Италия, Q) - 3:6, 6:3, 6:2