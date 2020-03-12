Турнир в Майами отменен из-за коронавируса

Турнир в Майами (США) по решению мэра города отменен из-за эпидемии коронавируса. Это вторые сорванные соревнования такого высокого уровня. Ранее был отменен турнир в Индиан-Уэллсе.

Ранее на неопределенный срок были отложены финал и плей-офф Кубка Федерации, намеченные на середину апреля.

Ранее сообщалось, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает возможность отмены соревнований на ближайшие шесть недель