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Турнир в Майами отменен из-за коронавируса

16:55

Турнир в Майами (США) по решению мэра города отменен из-за эпидемии коронавируса. Это вторые сорванные соревнования такого высокого уровня. Ранее был отменен турнир в Индиан-Уэллсе.

Ранее на неопределенный срок были отложены финал и плей-офф Кубка Федерации, намеченные на середину апреля.

Ранее сообщалось, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает возможность отмены соревнований на ближайшие шесть недель

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