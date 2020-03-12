Турнир в Майами отменен из-за коронавируса
16:55
Турнир в Майами (США) по решению мэра города отменен из-за эпидемии коронавируса. Это вторые сорванные соревнования такого высокого уровня. Ранее был отменен турнир в Индиан-Уэллсе.
Ранее на неопределенный срок были отложены финал и плей-офф Кубка Федерации, намеченные на середину апреля.
Ранее сообщалось, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает возможность отмены соревнований на ближайшие шесть недель
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020